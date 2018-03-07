"الصناعات اليدوية" تطلق الدورة الأولى لمعرض"Handicraft Egypt" الجمعة

بمكتبة الإسكندرية..
"الصناعات اليدوية" تطلق الدورة الأولى لمعرض"Handicraft Egypt" الجمعةالأربعاء، 07 مارس 2018 01:00 ص
مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات
كتبت : دانة الحديدى
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تنظم غرفة صناعة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، الدورة الأولى لمعرض " Handicraft Egypt" بمكتبة الإسكندرية، و الذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس الجارى.
وأكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن المعرض يعقد داخل القاعة الغربية بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الغرفة ومحافظة الإسكندرية ومبادرة إبداع مصر، وذلك بمشاركة 40 عارض يمثلون مختلف قطاعات الحرف اليدوية من عدد من المحافظات، على رأسها "الزجاج اليدوى، السجاد، الخوص و جريد النخل، الفخار، الخزف، الحلى والأزياء التراثية، الأخشاب، النسيج اليدوى، فن الكروشية، الصدف، المشغولات النحاسية'.
وأشاد رئيس غرفة الحرف اليدوية بدور بنك الإسكندرية في دعم القطاعات المختلفة للحرف اليدوية بالغرفة، بالإضافة إلى رعاية محافظة الإسكندرية للمعرض في أولى دوراته، بما يؤكد على وعى المحافظة بأهمية الحرف اليدوية بمصر .
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