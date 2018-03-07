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الصحة: لا إصابات أو وفيات فى حريق محول كهرباء بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:58 م
الصحة: لا إصابات أو وفيات فى حريق محول كهرباء بـ6 أكتوبر أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا اصابات أو وفيات في حريق محول كهرباء بمدينة 6 أكتوبر، موضحة أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحريق.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أن حريق المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف، ليس عمل إرهابى ولاتوجد خسائر فى الأرواح وتم على الفور استدعاء فرق الطوارئ ويجرى العمل على إطفاء الحريق وتامين التغذية الكهربية.
 
وأشارت الوزارة فى بيان لها أنه  تم فصل المحول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، وذلك لتأمين إطفاء حريق  المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف، ويجرى الآن العمل على قدم وساق لإطفاء الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك وتأمين التغذية الكهربية البديلة للسكان.
 

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الصحة

مدينه ٦ اكتوبر

الاسعاف




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