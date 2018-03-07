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الأربعاء، 07 مارس 2018 05:43 م
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الشرطة الأوروبية تتمكن من تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:14 م
الشرطة الأوروبية تتمكن من تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة يوروبول





أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة تعمل فى أربعة بلدان على الأقل.

وأعلن المحققون - فى مؤتمر صحفى مشترك عقد فى مدينة (بريجنز) بالنمسا - أن الشبكة كانت تقوم بتداول الأسلحة النارية فى النمسا والمانيا وسويسرا وفرنسا، مشيرين إلى أن التحقيقات ليست متعلقة بالارهاب.

من جانبه، قال رودولف ويلت من شرطة روتويل فى جنوب المانيا - حسبما ذكرت شبكة (أيه.بى.سى.) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إنه تم شن حملات أمنية على ضوء تحقيقات أجريت فى تولوز بفرنسا، وأنه تم شن الحملات بشكل متزامن فى الدول الأربع فى نوفمبر الماضى، ما أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة النارية.

 


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