السيطرة على حريق بالغرفة التجارية فى الفيوم

حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت الحماية المدينة بالفيوم، من إخماد حريق محدود شب فى جهاز تكييف بالغرفة التجارية بمدينة اليوم، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وكانت الحماية المدنية بالفيوم قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بالغرفة التجارية بشارع أحمد شوقى بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقامت بالسيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين أن الحريق نشب فى جهاز كمبيوتر ووصل إلى التكييف وعدد من الكراسى ولم ينتقل إلى الغرف الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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