السجن المؤبد لـ 6 متهمين بالاتجار بالبشر فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، والمستشار أشرف محمد جميل، وسكرتارية محمد على إبراهيم وإبراهيم مطر، بالسجن المؤبد على 6 أفراد بتهمة الإتجار فى البشر.

كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على المتهمين، بعد قيام بعض المواطنين بنشر صور لإحدى السيدات داخل إحدى عربات الترام، بصحبتها طفلة، شكت أنها والدتها، فقامت بالتصوير، ورفع الصور على صفحات التواصل الاجتماعى.

وتمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية،برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من إلقاء القبض على المتهمين ، داخل إحدى الوحدات السكنية، وتبين بحيازتهم 3 أطفال، قاموا بالحصول عليهم وشراءهم من الساقطات، وإجبارهم على التسول، واستعطاف المواطنين.