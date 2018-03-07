السجن المؤبد لـ 6 متهمين بالاتجار بالبشر فى الإسكندرية

السجن المؤبد لـ 6 متهمين بالاتجار بالبشر فى الإسكندريةالأربعاء، 07 مارس 2018 08:55 م
كلابش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، والمستشار أشرف محمد جميل، وسكرتارية محمد على إبراهيم وإبراهيم مطر، بالسجن المؤبد على 6 أفراد بتهمة الإتجار فى البشر.
كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على المتهمين، بعد قيام بعض المواطنين بنشر صور لإحدى السيدات داخل إحدى عربات الترام، بصحبتها طفلة، شكت أنها والدتها، فقامت بالتصوير، ورفع الصور على صفحات التواصل الاجتماعى.
وتمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية،برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من إلقاء القبض على المتهمين ، داخل إحدى الوحدات السكنية، وتبين بحيازتهم 3 أطفال، قاموا بالحصول عليهم وشراءهم من الساقطات، وإجبارهم على التسول، واستعطاف المواطنين.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة