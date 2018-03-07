الرئيس القبرصى: واجب الحرس الوطنى ضمان قوة رادعة طالما استمر الاحتلال التركى لأراضينا

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قال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس، اليوم الأربعاء إنه طالما واصل الجيش التركى احتلال جزء من الأراضى القبرصية واستمرار تركيا فى التشكيك بالحقوق السيادية لجمهورية قبرص، فإن الواجب الأساسى للحرس الوطنى هو ضمان قوة رادعة إلى أقصى حد ممكن للسلام والأمن من أجل مصلحة شعبنا.

وأضاف اناستاسياديس، خلال مراسم تأدية القسم التى أقيمت بمناسبة إعادة انتخاب رئيس الحرس الوطنى إلياس ليونتاريس والنائب الجديد لرئيس الحرس الوطنى كونستانتينوس خريسيليو، أن نشر القوات القبرصية العسكرية كان دوماً وسيظل دفاعياً وليست عدوانياً، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية.



وتابع "هذه هى الطريقة التى سنواصل العمل بها وهذه هى السياسة التى سنطبقها، تعزيز جهودنا الدبلوماسية ودعمها من قبل الحرس الوطنى كرادع "، مضيفا أن بلاده تشهد فى هذه الأيام اضطرابات كبيرة فى المنطقة المحيطة بها، ومخاطر جديدة ومناطق حرب.



و أشار فى الوقت نفسه إلى الآفاق الناشئة عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى من جانب قبرص والدول المجاورة، مؤكداً أن هذا يعد تطور يخلق ديناميات جيوستراتيجية جديدة.

كما تحدث عن مشاركة قبرص فى التعاون الهيكلى الدائم للاتحاد الأوروبى (بيسكو)، قائلاً "إننا نعمل على تحسين حضورنا النشط فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وفى الوقت نفسه فإننا نتعاون دولياً من خلال توقيعنا على أكثر من 40 اتفاقية و برامج للتعاون العسكرى وبهذا فإننا نعزز دور بلادنا فى المنطقة".