الرئيس الروسى: تمديد واشنطن العقوبات يثبت عجزها لا قوتها

الرئيس الروسى: تمديد واشنطن العقوبات يثبت عجزها لا قوتهاالأربعاء، 07 مارس 2018 03:31 م
فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، "إن تمديد واشنطن العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية فى وقت واحد، أثبت عجز الولايات المتحدة لا قوتها".
وأضاف بوتين - فى سياق الفيلم الوثائقى "النظام العالمى 2018" الذى بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "ها هم صنفونا جميعًا فى قائمتهم، ووصفونا جميعًا بالأعداء، محاولتهم القضاء على الجميع دفعة واحدة، دليل على الضعف وليس القوة".
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع، شهر أغسطس الماضي، على قرار يقضى بفرض مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية فى وقت واحد.
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