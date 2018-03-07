الداخلية: ضبط 109 قضية مخدرات وتنفيذ 48377 حكم خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 109 قضية مخدرات ، و47 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتنفيذ 48377 حكم قضائى متنوع.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وأحكام السيطرة الأمنية.