الداخلية: ضبط 109 قضية مخدرات وتنفيذ 48377 حكم خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 109 قضية مخدرات وتنفيذ 48377 حكم خلال 24 ساعةالأربعاء، 07 مارس 2018 01:33 م
ضبط مخدرات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 109 قضية مخدرات ، و47 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتنفيذ 48377 حكم قضائى متنوع.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وأحكام السيطرة الأمنية.
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