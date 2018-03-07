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الأربعاء، 07 مارس 2018 01:35 م
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الداخلية: ضبط موظف بالبريد استولى على 331 ألف جنيه من أموال المواطنين

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:35 م
الداخلية: ضبط موظف بالبريد استولى على 331 ألف جنيه من أموال المواطنين مكتب بريد- أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات، من ضبط موظف بإحدى مكاتب البريد بالجيزة، لتزويره التوقيعات الخاصة بكروت صرف معاشات التضامن الاجتماعى بعدد من المواطنين والاستيلاء على 331 ألف جنيه.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها أن "حسام. ى. ص" سن 44، موظف بإحدى مكاتب البريد التابعة لمنطقة بريد الجيزة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، جمع عدد من كروت "الفيزا" الخاصة بصرف معاش التضامن الاجتماعى والرقم السرى الخاص بها وتزوير توقيعات المواطنين على إشعار الصرف دون علمهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من متحصلات تلك الكروت لنفسه دون وجه حق، مستغلاً عدم دراية المستفدين من صرف المعاش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وباتخاذ اللازم عثر بحوزته على عدد (164) فيزا كارت، والمبلغ المالى الذى تمكن من الاستيلاء عليه ويبلغ (331) ألف جنيه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. 


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