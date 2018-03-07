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الداخلية البحرينية: إيران أصبحت ملجأ لمن يرتكب جرماً ويكون مطلوبا للعدالة

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:10 م
الداخلية البحرينية: إيران أصبحت ملجأ لمن يرتكب جرماً ويكون مطلوبا للعدالة الرئيس الإيرانى حسن روحانى





(أ ش أ)
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أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى تنامى أشكال الجريمة المنظمة بأساليب مبتكرة وتنوع التحديات الأمنية حول العالم، إضافة إلى النقلة الخطيرة التى وصلت إليها الجريمة العابرة للحدود ، وخصوصا فى ظل بيئة تساعد على انتشار الأفكار المتطرفة، الأمر الذى جعل من الإرهاب تهديداً عاماً لحياة الناس فى مناطق متعددة من العالم فى مشارق الأرض ومغاربها .

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير الداخلية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك فى اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى عقدت اليوم فى الجزائر ،" ان إيران اليوم أصبحت ملجأ لمن يرتكب جرماً، ويكون مطلوبا للعدالة" ، وقد تجاوزت المواثيق والأعراف الدولية فهى لا تلتزم بما هو صادر عن المنظمة الدولية (الانتربول ) وبالنشرات الحمرء واضعة نفسها فوق القانون، وسخرت أراضيها ومعسكراتها لتدريب الإرهابيين وتصدير الأسلحة والمتفجرات وهذا موثق بالأدلة والبراهين القاطعة .

 


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