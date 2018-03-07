الخطة والموازنة بالبرلمان: 15 مليار جنيه عائد تسوية المنازعات الضريبية

الخطة والموازنة بالبرلمان: 15 مليار جنيه عائد تسوية المنازعات الضريبيةالأربعاء، 07 مارس 2018 12:48 م
حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان
كتب إسلام سعيد
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كشف حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أنه يجرى حاليا تعديلات على قانون الضرائب بوضعه الحالى، بهدف الوصول إلى وسيلة أسهل لتسوية المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن اللجنة تدعم عملية الإسراع فى التسويات الضريبية.
وأضاف عيسى، أن 15 مليار جنيه إضافية دخلت للاقتصاد، نتيجة تحسين عملية التسويات الضريبية، لذلك ندعم جهود تعديلات قانون الضرائب، لافتاً إلى أنه تم إدخال عدة تعديلات على لوائح تقديم الإقرارات الضريببة، ونؤكد هنا دعمنا للحكومة فى عمليات تعزيز النظام الضريبى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بعنوان "زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبى فعال، وتبادل أفضل للمعلومات"، إلى أننا نسعى لتقليل عجز الميزان التجارى، عبر زيادة الصادرات، والحد من الواردات، وننتظر خلال الفترة المقبلة قانون جديد للجمارك والتعريفات.
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