الخارجية المصرية والإماراتية يتفقان على تجفيف منابع تمويل الإرهاب







كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش على هامش أعمال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى أشاد فى بداية اللقاء بالعلاقة الأخوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستوى التنسيق بين الجانبين بشأن مجمل القضايا الإقليمية، ولاسيما ما تشهده المنطقة العربية من أزمات عصفت بمؤسسات الدول وكياناتها وطالت مقدرات شعوبها.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتى على العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، والمكانة المتميزة التى تحظى بها مصر لدى جموع الشعب الإماراتى، فضلاً عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، وإيجاد أفضل السبل لتسويتها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما جهود مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب والامتناع عن توفير الملاذ الآمن لعناصره.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الوزيرين أكدا فى نهاية اللقاء على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية، فضلاً عن أهمية العمل على الدفع بالعلاقات الثنائية وتطويرها إلى أفاق أرحب وأوسع، وتعزيز التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.