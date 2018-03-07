الحكومة تنظم مسابقة بين الوزارت لأفضل ثلاث موازنات برامج وأداء بـ2019/2018

أعلنت الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تنظيم الوزارة لجائزة "أفضل موازنة برامج وأداء" بين كافة الوزارات المنوط بها إعداد موازنة البرامج والأداء لعام 2018-2019 وذلك انطلاقا من اهتمام وزارة التخطيط بنشر ثقافة التخطيط الإستراتيجى والجودة والتميز بين موظفى الوزارات وتحفيزهم علي إعداد الموازنة وفقا لمنهجية البرامج والأداء.

وصرحت وزيرة التخطيط أن معايير تقويم موازنات البرامج والأداء المقدمة من الوزارات تستند إلى مدي الالتزام بإعداد الموازنة وفق النموذح الموحد لإعدادها، ومدي شمولية البرامج لنطاق عمل الوزارة ومدي واقعية المحتوي وارتباطه بالإطار الزمني المحدد مسبقا، وفي نطاق الاعتمادات المالية المقدرة، هذا بالإضافة إلى مدي تضمين الموازنة لمؤشرات أداء تقيس مخرجات البرنامج ونتائجه الاستراتيجية.

وأضافت السعيد أن لجنة تحكيم الجوائز تتكون من 5 أعضاء من الخبراء في مجال التخطيط والتنمية المستدامة من داخل وخارج وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن الجائزة تمنح لأفضل 3 موازنات علي ان يمنح كل عضو من أعضاء فريق العمل مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تكريم، بالإضافة إلى وضع أسماء الفائزين وصورهم في لوحة شرفية علي أن تنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد عقدت مجموعة من ورش العمل لمناقشة موازنة البرامج والأداء مع الوزارت المختلفة وربطها باستراتيجة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.