الجيش اليمنى: مقتل 130 حوثيا وإصابة العشرات خلال مواجهات فى الساحل الغربى

الجيش اليمنى: مقتل 130 حوثيا وإصابة العشرات خلال مواجهات فى الساحل الغربىالأربعاء، 07 مارس 2018 05:29 م
اليمن
أ ش أ
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أكد الجيش اليمنى أن ميليشيات الحوثى تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال الــ24 ساعة الماضية، من المعارك الميدانية وغارات التحالف العربى فى جبهات الساحل الغربى جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت إحصائية للجيش اليمنى - أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن 130 حوثيا قتلوا وأصيب العشرات فى مواجهات وغارات مكثفة لمقاتلات التحالف فى جبهة الساحل الغربى.
ونقلت القناة عن مصدر ميدانى قوله "إن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تقدم للحوثيين على عدد من المواقع شمال مديرية حيس بالتزامن مع قصف مكثف لمقاتلات الأباتشى على عناصر الميليشيات الفارة".
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