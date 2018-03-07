الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلده بيت سوى بالغوطة الشرقية







كتب محمد شرقاوى - رويترز

قالت وحدة الإعلام الحربى التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأربعاء إن الجيش السورى استعاد تماما بلدة بيت سوى فى الغوطة الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة مسلحى المعارضة.

وتكثف القوات الحكومية السورية هجوما بدأ قبل أكثر من أسبوعين على الغوطة الشرقية المكتظة بالسكان فى مسعى لشطر المنطقة إلى قسمين لتكبيد المعارضة أكبر هزيمة منذ 2016.