الجيش التركى يدخل أطراف مدينة جنديرس غرب حلب السورية

الجيش التركى يدخل أطراف مدينة جنديرس غرب حلب السوريةالأربعاء، 07 مارس 2018 04:06 م
الجيش التركى
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أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أن الجيش التركى والفصائل المدعومة له تمكنت من الدخول إلى أطراف ناحية جنديرس بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية .
وتنفذ تركيا - منذ يناير الماضى - عملية عسكرية فى مدينة (عفرين) السورية؛ وهو الأمر الذى رفضته الحكومة السورية واعتبرته "اعتداء سافرا" على سيادتها.
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