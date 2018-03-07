الجيش التركى يدخل أطراف مدينة جنديرس غرب حلب السورية

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أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أن الجيش التركى والفصائل المدعومة له تمكنت من الدخول إلى أطراف ناحية جنديرس بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية .

وتنفذ تركيا - منذ يناير الماضى - عملية عسكرية فى مدينة (عفرين) السورية؛ وهو الأمر الذى رفضته الحكومة السورية واعتبرته "اعتداء سافرا" على سيادتها.