الجامعة العربية: المرأة بالمنطقة ستظل نموذجا استثنائيا على المستوى الدولى

كتب مصطفى عنبر

أكدت الجامعة العربية، على أن المرأة العربية ستظل نموذجًا استثنائيًا على المستوى الدولى تعمل لحماية الأوطان ودعم الاستقرار من أجل مجتمعات أمنة فى المنطقة العربية.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الجامعة اليوم، الأربعاء، تزأمنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى يوافق الثأمن من مارس من كل عام.

من جانبها، قالت إيناس مكاوى، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل، إن احتفال هذا العام يأتى تحت عنوان "حان الوقت للرائدات من الريف والحضر أن يغيرن حياة المرأة"، وذلك تقديرًا لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتثمينًا للجهود التى تبذلها المرأة، وما تضطلع به من أدوار استثنائية فى مسيرة التقدم والتنمية وبناء السلم المجتمعى وتحقيق الأمن الدولي.

وأشارت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل، فى تصريح لها اليوم، إلى أنه تزأمنا مع اليوم العالمى للمرأة على المستوى الإقليمى والدولى، وتفاعلًا مع الاحتفال بهذا اليوم فقد قامت الجامعة العربية فى بداية مارس 2018 الحالى بإشراف رئيس الجمهورية التونسية بعقد المؤتمر الوزارى حول: "الانتماء والهوية القانونية"، ولجنة المرأة العربية فى دورتها السابعة والثلاثين"، والاجتماع الإقليمى التحضيرى للدورة (62) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة".

وشددت مكاوى، على أن ما تشهده المنطقة العربية من الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار واستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين فى المنطقة العربية جعل من الأهمية القصوى وضع مسألة تعزيز حقوق المرأة على كافة المستويات على أولويات العمل العربي.

وقالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل، إنه حرصًا من الجامعة العربية على إنفاذ كافة حقوق المرأة فى المنطقة العربية فقد أصدرت "الإعلان العربى حول الانتماء والهوية القانونية" لتأكيد حقوق المرأة فى مجال الجنسية ومدى الالتزام بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم فى المنطقة العربية.

وأشارت مكاوى، إلى أنه تماشيًا مع موضوع الاحتفال بيوم المرأة العالمى للعام 2018، تنظم الجامعة العربية فعالية دولية على هامش أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة د(62) حول "تمكين النساء والفتيات فى المناطق الريفية من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة فى المنطقة العربية 2030" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمقرر عقدها يوم 15 مارس 2018 بنيويورك.

وشددت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل، على أن هذا يأتى تأكيدًا من جامعة الدول العربية على التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمى والدولى بما يحقق رفعة وتقدم مجتمعاتنا العربية.