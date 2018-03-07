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التعليم تستكمل المتابعات الميدانية للمدارس وتزور مدرسة بالفيوم

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:57 ص
التعليم تستكمل المتابعات الميدانية للمدارس وتزور مدرسة بالفيوم أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الإدارة المركزية للتعليم الأساسى تابعت العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، للتعليم الأساسى بإدارة غرب الفيوم.

وأكدت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، أن تلك المدرسة تميزت بضبط الإشراف وانتظام العملية التعليمية، ووجود أربع قاعات رياض أطفال مجهزة ومعدة إعدادًا جيدًا، مضيفة أنه بمتابعة بعض الفصول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لوحظ عدم وجود عجز فى قوة المدرسة من المعلمين.

وأشارت قاسم إلى أنه تم تسلم جميع التلاميذ لكل الكتب، وتحسن مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية مقارنة بالمرحلة الإعدادية، حيث لوحظ وجود ضعف فى القراءة والكتابة، وكذا عدم وجود برنامج علاجى، وقد تم التواصل مع المديرية والتشديد على إدارة المدرسة بضرورة تعاون الجميع لتحسين مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وعلاج القصور.

 

 


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