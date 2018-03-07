البيت الأبيض يعلن تفاصيل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم نهاية الأسبوع

البيت الأبيض يعلن تفاصيل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم نهاية الأسبوعالأربعاء، 07 مارس 2018 05:38 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء أنه سيتم الكشف قريباً عن تفاصيل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، التى أثارت مخاوف الأسواق وأدت إلى استقالة أحد كبار مستشارى الرئيس دونالد ترامب الاقتصاديين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز "ما زلنا نعتزم الاعلان عن ذلك فى نهاية هذا الأسبوع"، بعد ان قال ترامب انه يريد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم دون أن يحدد التاريخ أو البلدان المستهدفة.
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