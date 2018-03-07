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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:10 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيمامالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.20%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.96%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.91%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02%.
 

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