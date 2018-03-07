البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب







كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيمامالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.20%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.96%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.91%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02%.