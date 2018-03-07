البابا تواضروس: مصر نعمة تستحق شكر الله عليها







سارة علام

تناول البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته الاسبوعية، موضوع «ثمار الإنسان»، محذرا أن تكون الحياة بلا ثمر.

وعدد البابا تواضروس الثانى، خلال العظة التى ألقاها من كنيسة العذراء مريم بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، النعم التى تستوجب الشكر يوميا، مشيرا إلى أن الشمس وطبيعة المناخ فى مصر الذى لا ينذر بكوارث مثلما نراه فى بعض البلدان المختلفة، يستوجب الشكر.

وقال البابا إننا فى مصر نعيش فى نعم كثيرة، لا يمكن أن ينكرها أحدا، مشيرا إلى أن تاريخ اليهود الذى جاء فى العهد القديم، يذكر أن العبيد الأردياء الذين لم يقدموا ثمارا بل ارتكبوا أخطاء كانت سببا فى الألم.

وأعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تحتفل الجمعة المقبلة، بذكرى وفاة البابا كيرلس السادس، مشيرًا إلى أن شهر مارس شهد وفاة العديد من الأباء الكهنة. وجدد البابا تعزيته لشعب طما فى وفاة الأنبا فام أسقفها، مؤكدًا إنه كان مثالا للمحبة والفضيلة. ويشارك فى الاجتماع الاسبوعى، الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، والأنبا بسنتى، أسقف حلوان، والمعصرة، والأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد.

ويلقى البابا العظة الأسبوعية، من كنيسة العذراء مريم، بالأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة.