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الاتحاد الأوروبى: 11 دولة تواجه اختلالات اقتصادية وبخاصة إيطاليا

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:11 م
الاتحاد الأوروبى: 11 دولة تواجه اختلالات اقتصادية وبخاصة إيطاليا المفوضية الأوروبية





رويترز
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 قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن 11 دولة بالاتحاد الأوروبى تعانى من اختلالات اقتصادية يتعين معالجتها ولاسيما إيطاليا وقبرص وكرواتيا التى تواجه اختلالات "مفرطة".

يأتى تحذير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى فى إطار عملية مراقبة دورية للاقتصادات الأوروبية ويتزامن هذا العام مع انتخابات غير حاسمة في إيطاليا يوم الأحد أسفرت عن برلمان معلق.

وقالت المفوضية إنه في حين ينمو الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قوية فإن بعض الدول مازالت منكشفة على مخاطر ما لم تباشر إصلاحلات هيكلية.

وأضافت أنه في حالة إيطاليا فإن "الدين الحكومي المرتفع وديناميات الإنتاجية الضعيفة الطويلة الأمد ينطويان على مخاطر ذات امتدادات عابرة للحدود".

ورحبت المفوضية بجهود الإصلاح الأخيرة، ولاسيما في القطاع المصرفي، التي بذلتها الحكومة الإيطالية المنقضية ولايتها لكنها أشارت إلى أن "زخم الإصلاح تباطأ بعض الشئ".

أما الدول الثماني الأخرى التي يتعين عليها معالجة أوجه قصور اقتصادي فهى بلغاريا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وتقرر رفع سلوفينيا من قائمة الدول التي تعاني من اختلالات.


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