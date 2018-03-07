"الأوقاف": 4 ندوات تثقيفية حول قضية المياه بـ4 محافظات







كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بينهما لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها، تنظم وزارة الأوقاف 4 ندوات ببعض المساجد الكبرى بأربع محافظات بعد صلاة الجمعة عن ترشيد المياه، وسيحاضر فيها ممثل من وزارات : الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، على النحو التالى: