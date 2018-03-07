"الأوقاف": 4 ندوات تثقيفية حول قضية المياه بـ4 محافظات

"الأوقاف": 4 ندوات تثقيفية حول قضية المياه بـ4 محافظاتالأربعاء، 07 مارس 2018 08:45 م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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في إطار التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بينهما لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها، تنظم وزارة الأوقاف 4 ندوات ببعض المساجد الكبرى بأربع محافظات بعد صلاة الجمعة عن ترشيد المياه، وسيحاضر فيها ممثل من وزارات : الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، على النحو التالى:
|
م
|
اسم المسجد
|
المحافظة
|
1.
|
مسجد الشيخ حسانين بالمنصورة
|
الدقهلية
|
2.
|
مسجد الأنصاري بشبين الكوم
|
المنوفية
|
3.
|
مسجد الملك بكفر الشيخ
|
كفر الشيخ
|
4.
|
مسجد بدر بطور سيناء
|
جنوب سيناء
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