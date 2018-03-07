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"الأوقاف": 4 ندوات تثقيفية حول قضية المياه بـ4 محافظات

الأربعاء، 07 مارس 2018 08:45 م
"الأوقاف": 4 ندوات تثقيفية حول قضية المياه بـ4 محافظات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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في إطار التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بينهما لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها، تنظم وزارة الأوقاف 4 ندوات ببعض المساجد الكبرى بأربع محافظات بعد صلاة الجمعة عن ترشيد المياه، وسيحاضر فيها ممثل من وزارات : الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، على النحو التالى:

م

اسم المسجد

المحافظة

1.      

مسجد الشيخ حسانين بالمنصورة

الدقهلية

2.

مسجد الأنصاري بشبين الكوم

المنوفية

3.      

مسجد الملك بكفر الشيخ

كفر الشيخ

4.      

مسجد بدر بطور سيناء

جنوب سيناء

 


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