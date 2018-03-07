"الأوقاف": توزيع 2000 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل بداية رمضان

"الأوقاف": توزيع 2000 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل بداية رمضانالأربعاء، 07 مارس 2018 09:50 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تجهيز 2000 طن سلع غذائية لتوزع على 400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على أن توزع قبل بداية شهر رمضان المعظم 1439هـ.
ووجه الوزير بحسب بيان لوزارة الأوقاف، أن يكون التعاقد على أفضل السلع، والتى تتكون من 800 طن سكر، و800 طن أرز، و400 طن مكرونة، توزع بواقع خمس كيلوات لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة إبرام التعاقد مع وزارة التموين لتوفير هذه الكميات قبل بداية شهر رمضان المعظم بوقت كاف.
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