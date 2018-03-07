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الأربعاء، 07 مارس 2018 01:37 م
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الأموال العامة تضبط 57 متهما فى جرائم متنوعة خلال أسبوع

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:11 م
الأموال العامة تضبط 57 متهما فى جرائم متنوعة خلال أسبوع حملات أمنية-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة مكبرة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت  عن ضبط 57 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط عاشور.م.ق – سن 34 ، عامل بفندق بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ،وضبط  [15] متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة باجمالى مبلغ وقدرة [(9.328.000) تسعة مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف جنيه مصري  ، (910.000) تسعمائة وعشرة الآف دولار أمريكي، (300.000) ثلاثمائة الف ريال سعودي ] ،وضبط [3] متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ [(26.250.000 ) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية ] ،و [17] متهم لقيامهم فى قضايا (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب ).

كما تم ضبط عدد [12] متهم لاتهامهم فى قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات ، وعدد  7 متهم لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالي مبلغ مليون ومائة ثمانية وستون ألف وواحد وسبعون جنية وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصري

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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