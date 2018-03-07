الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لاتهامه بتقليد العلامات التجارية بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على صاحب مطبعة غير مرخصة، لاتهامه بطبع العلامات التجارية للشركات الشهيرة وبيعها للراغبين فى الحصول عليها، للصقها على المنتجات المغشوشة بإمبابة.

توصلت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط "محمد. ع" صاحب مطبعة غير مرخصة، فى طباعة العلامات التجارية الخاصة بالشركات الشهيرةن وبيعها للصقها على المنتجات المغشوشة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.