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الأمن التونسى يضبط تكفيريا يحرض على الإرهاب

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:05 ص
الأمن التونسى يضبط تكفيريا يحرض على الإرهاب الشرطة التونسية - أرشيفية





(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطنى تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى (35 سنة) بجهة الكرم فى تونس العاصمة.

وذكر بيان أصدرته الداخلية التونسية، أنه خلال التحقيقات معه ثبت نشره لتدوينات وتعليقات تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعى (فيسبوك)

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أذنت بإحالة المتهم إلى الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بمنطقة العوينة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنه.

 


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