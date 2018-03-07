الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة







وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شرقا مثيرة للرمال والأتربة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 33 درجة و24 درجة للصغرى، والإسكندرية 11 للعظمى و24 للصغرى، ومطروح 33 للعظمى و14 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.