ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربي لـ5 حالات وفاة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربي لـ5 حالات وفاةالأربعاء، 07 مارس 2018 01:36 م
تصادم -أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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ارتفعت أعداد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد قرية جرزا التابعة لمحافظة الجيزة إلى 5 وفيات، وتم نقلهم لمستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف.
وانتقلت سيارات إسعاف 6 أكتوبر ومحافظة الفيوم و3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، وتم إيداع 5 جثث بمشرحة مستشفى الواسطى المركزى وهم أحمد فتحي محمد 19 سنة، نادي علي محمد طنطاوي 26 سنة، رجب جابر عبد المنعم 30 سنة، رمضان نادي رجب 28 سنة واحمد محمد توفيق.
فيما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتقديم الاسعافات الأولية واجراء الفحوصات اللازمة وهم مصطفى عاطف أحمد 32 سنة وعلاء درويش 32 سنة، وربيع أحمد معوض21 سنة، وتوفيق ربيع توفيق 16 سنة، وحمود سلامة توفيق 16 سنة، وإسلام رمضان راضى 19 سنة، ومجدى على محمد 19 سنة، ومحمد سيد عثمان 25 سنة، ومحمد على محمد 19 سنة، وعلاء علي محمد 33 سنة، وسلامة علي محمد 36 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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