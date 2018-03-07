ارتفاع إيجى إكس 30 بـ 2.26% بختام التعاملات.. والتداول يقترب من 2 مليار جنيه

ارتفاع إيجى إكس 30 بـ 2.26% بختام التعاملات.. والتداول يقترب من 2 مليار جنيهالأربعاء، 07 مارس 2018 03:14 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات العربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.847 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 115.2 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 14.8 مليون جنيه، 260.6 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% عند مستوى 2775 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 16109 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 884 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2211 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 505 نقطة.
وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 34 شركة.
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