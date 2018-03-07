اجتماع بمحافظة الغربية لتوسعة وتطوير وتجميل شارع الجلاء فى طنطا







الغربية - عادل ضرة

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم وضع دراسة لتوسعة وتطوير وتجميل شارع الجلاء بطنطا على غرار شارع الجيش، حيث سيتم توسعة الشارع من الجانبين وإعادة رصفه وإعداد وتبليط الأرصفة وزرع أعمدة إنارة جديدة به، وتكثيفها ووضع لمسات جمالية بطول الشارع وزرع أحواض زهور ثابتة ذات شكل جمالى مميز.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع مسئولى مرافق البنية التحتية بإجراء معاينة على الطبيعة وعمل محاضر انضمامية لبحث إمكانية نقل أو تعديل بعض المرافق العامة بالشارع اللازمة لعملية توسعة وتطوير الشارع باعتباره من أهم المحاور المرورية بطنطا، وهو المدخل الجنوبى للمدينة من الطريق الزراعى.

كما وجه المحافظ بعمل خطة لتطوير وتجميل كورنيش ترعة القاصد من الطريق الزراعى وحتى كوبرى جيهان وإعادة الرصف.

وطالب المحافظ، بفتح طريق جديد شرق ترعة القاصد بطول 2.5 كم يبدأ من الطريق السريع حتى كوبرى كلية الهندسة ليكون محوراً مرورياً موازياً لمحور غرب ترعة القاصد.. من جانبه أكد المحافظ ضرورة تخصيص أماكن لعبور المشاة وكبار السن بشارعى الجيش والجلاء من خلال كبارى علوية بسلم كهربائى وإعداد دراسة لذلك فوراً.

جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية بحضور النائب خالد مصباح عن دائرة قطور، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والهيئات المعنية ورئيس مركز ومدينة طنطا ورؤساء الأحياء والمرافق والمرور.