video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع بمحافظة الغربية لتوسعة وتطوير وتجميل شارع الجلاء فى طنطا

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:28 ص
اجتماع بمحافظة الغربية لتوسعة وتطوير وتجميل شارع الجلاء فى طنطا اجتماع لمحافظ الغربية





الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم وضع دراسة لتوسعة وتطوير وتجميل شارع الجلاء بطنطا على غرار شارع الجيش، حيث سيتم توسعة الشارع من الجانبين وإعادة رصفه وإعداد وتبليط الأرصفة وزرع أعمدة إنارة جديدة به، وتكثيفها ووضع لمسات جمالية بطول الشارع وزرع أحواض زهور ثابتة ذات شكل جمالى مميز.

 

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع مسئولى مرافق البنية التحتية بإجراء معاينة على الطبيعة وعمل محاضر انضمامية لبحث إمكانية نقل أو تعديل بعض المرافق العامة بالشارع اللازمة لعملية توسعة وتطوير الشارع باعتباره من أهم المحاور المرورية بطنطا، وهو المدخل الجنوبى للمدينة من الطريق الزراعى.

 

كما وجه المحافظ بعمل خطة لتطوير وتجميل كورنيش ترعة القاصد من الطريق الزراعى وحتى كوبرى جيهان وإعادة الرصف.

 

وطالب المحافظ، بفتح طريق جديد شرق ترعة القاصد بطول 2.5 كم يبدأ من الطريق السريع حتى كوبرى كلية الهندسة ليكون محوراً مرورياً موازياً لمحور غرب ترعة القاصد.. من جانبه أكد المحافظ ضرورة تخصيص أماكن لعبور المشاة وكبار السن بشارعى الجيش والجلاء من خلال كبارى علوية بسلم كهربائى وإعداد دراسة لذلك فوراً.

 

جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية بحضور النائب خالد مصباح عن دائرة قطور، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والهيئات المعنية ورئيس مركز ومدينة طنطا ورؤساء الأحياء والمرافق والمرور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

تطوير شارع الجلاء

اماكن لعبور المشاة




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة