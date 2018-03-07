إنهاء إجراءات استلام رفات شهداء "مذبحة ليبيا" بنيابة سمالوط فى المنيا

أنهت نيابة سمالوط برئاسة المستشار تامر المرشدي رئيس النيابة، إجراءات محضر استلام رفات شهداء سمالوط بعد صدور قرار النائب العام وتكليف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا بتكليف رئيس نيابة سمالوط باستدعاء أهالى شهداء سمالوط لمعرفة مدى موافقتهم على استلام رفات الشهداء من عدمه، حيث وافقوا على استلام رفات أبناءهم .

وأعرب عطا يوسف، محامى أسر المجني عليهم، عن بالغ سعادتهم بإنهاء إجراء ات محضر استلام الرفات بعد صدور قرار النائب العام ومكتب التعاون الدولي بإنهاء اجراء ات محضر استلام رفاتهم، مضيفا أن الفرحة الغامرة رسمت على وجوه أسر شهداء مجزرة ليبيا التي وقعت عام 2014 علي يد الإرهابيين بمدينة مصراتة الليبية والمعروفة إعلاميا بـ"شهداء قرية العور" والمحرر عنها المحضر رقم 98/2017 تعاون دولي .

من ناحية أخرى، استقبل الانبا بفنتويوس مطران طحا الأعمدة وسمالوط، أسر الشهداء وشاركهم فرحتهم داخل المطرانية وناقش مع أهالى الشهداء استقبال رفات الشهداء فى الكنيسة التى بنيت على اسمهم فى قرية الشهداء "العور".

كما قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لمابذلوه من مجهودات مضنية، لإعادة رفات الشهداء ومن المقرر استلامها خلال الأسبوع القادم، علي حد قولهم.