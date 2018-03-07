إنهاء إجراءات استلام رفات شهداء "مذبحة ليبيا" بنيابة سمالوط فى المنيا

إنهاء إجراءات استلام رفات شهداء "مذبحة ليبيا" بنيابة سمالوط فى المنياالأربعاء، 07 مارس 2018 05:05 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
أنهت نيابة سمالوط برئاسة المستشار تامر المرشدي رئيس النيابة، إجراءات محضر استلام رفات شهداء سمالوط بعد صدور قرار النائب العام وتكليف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا بتكليف رئيس نيابة سمالوط باستدعاء أهالى شهداء سمالوط لمعرفة مدى موافقتهم على استلام رفات الشهداء من عدمه، حيث وافقوا على استلام رفات أبناءهم .
وأعرب عطا يوسف، محامى أسر المجني عليهم، عن بالغ سعادتهم بإنهاء إجراء ات محضر استلام الرفات بعد صدور قرار النائب العام ومكتب التعاون الدولي بإنهاء اجراء ات محضر استلام رفاتهم، مضيفا أن الفرحة الغامرة رسمت على وجوه أسر شهداء مجزرة ليبيا التي وقعت عام 2014 علي يد الإرهابيين بمدينة مصراتة الليبية والمعروفة إعلاميا بـ"شهداء قرية العور" والمحرر عنها المحضر رقم 98/2017 تعاون دولي .
من ناحية أخرى، استقبل الانبا بفنتويوس مطران طحا الأعمدة وسمالوط، أسر الشهداء وشاركهم فرحتهم داخل المطرانية وناقش مع أهالى الشهداء استقبال رفات الشهداء فى الكنيسة التى بنيت على اسمهم فى قرية الشهداء "العور".
كما قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لمابذلوه من مجهودات مضنية، لإعادة رفات الشهداء ومن المقرر استلامها خلال الأسبوع القادم، علي حد قولهم.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة