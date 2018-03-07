إطلاق عملية "السيل الجارف" لتطهير عدد من مديريات أبين باليمن







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن قوات الحزام الأمني بدعم من قوات التحالف العربي تطلق عملية "السيل الجارف" لتطهير عدد من مديريات محافظة أبين اليمنية من بقايا مسلحى القاعدة.