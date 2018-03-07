إطلاق عملية "السيل الجارف" لتطهير عدد من مديريات أبين باليمن

إطلاق عملية "السيل الجارف" لتطهير عدد من مديريات أبين باليمنالأربعاء، 07 مارس 2018 04:44 م
متحدث التحالف العربى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن قوات الحزام الأمني بدعم من قوات التحالف العربي تطلق عملية "السيل الجارف" لتطهير عدد من مديريات محافظة أبين اليمنية من بقايا مسلحى القاعدة.
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