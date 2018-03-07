إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين فى فيينا

إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين فى فييناالأربعاء، 07 مارس 2018 11:24 م
شرطة - أرشيفية
(رويترز)
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نقلت وكالة أنباء النمسا عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة فى هجوم بسكين فى العاصمة النمساوية مساء اليوم الأربعاء.
وقالت صحيفة أويستريخ اليومية واسعة الانتشار إن عملية الطعن حدثت فى حى ليوبولدستاد قرب متنزه براتر بارك الشهير فى فيينا. وقال موقع إخبارى على الانترنت إن الضحايا هم رجل وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عاما.
وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن الشرطة تبحث عن مهاجم فر من مكان الحادث مشيرة إلى أن دوافع الهجوم غير معروفة.
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