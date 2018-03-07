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إخماد حريق داخل مصنع ألعاب أطفال فى السلام دون إصابات

الأربعاء، 07 مارس 2018 10:31 م
إخماد حريق داخل مصنع ألعاب أطفال فى السلام دون إصابات حريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل مصنع ألعاب أطفال على مساحة 500 متر، داخل مبنى مكون من طابقين فى السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مصنع بالسلام، تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات حتى إخماد الحريق.

 

 

 


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