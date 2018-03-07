إخلاء سبيل شاب ضبط مرتديا نقاب للتحرش بالسيدات فى وسائل النقل بالشرقية

إخلاء سبيل شاب ضبط مرتديا نقاب للتحرش بالسيدات فى وسائل النقل بالشرقيةالأربعاء، 07 مارس 2018 09:41 م
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بمعرفة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل شاب ضبط مرتديا ملابس حريمى ونقاب، للتحرش بالسيدات فى المواصلات العامة، حيث لم يرد للنيابة أى شكاوى من سيدات.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن القول الأمنى المعين بدائرة قسم أول الزقازيق، أثناء مروره بشارع الجلاء، من ضبط " نصر أ ى" 32 سنة حاصل على دبلوم صانيع، مقيم بنايوس، مرتديا جلباب أسود اللون" نقاب"، وبسؤاله أقر بارتدائه للملابس النسائية والنقاب للتخفى والتحرش بالسيدات بالمواصلات والأماكن العامة، وتم تحرير محضر له.
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عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
?
وماذا عن إرتداءه النقاب