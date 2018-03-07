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الأربعاء، 07 مارس 2018 01:36 م
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إحباط محاولة تهريب 60 طن من الألعاب النارية والشماريخ إلى داخل البلاد

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:20 م
إحباط محاولة تهريب 60 طن من الألعاب النارية والشماريخ إلى داخل البلاد المضبوطات





كتب محمود عبد الراضى
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أحبط ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، محاولة تهريب 60 طن من الألعاب النارية والشماريخ داخل البلاد، وذلك بعد ورود معلومات مفادها ورود ثلاث حاويات بإسم إحدى الشركات للإستيراد والتصدير، الكائنة بالسيدة زينب بالقاهرة قادمة على متن باخرة من إحدى الدول الأجنبية عبارة عن(أوانى زجاجية) وأخفت ضمن مشمولها كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ بهدف تهريبها إلى داخل البلاد.

    

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تزن حوالى (60) طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت  التحقيق.

 

 


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