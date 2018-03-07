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إحباط ضخ 3 أطنان أدوية بيطرية فاسدة تضر بالثروة الحيوانية فى سوهاج

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:59 م
إحباط ضخ 3 أطنان أدوية بيطرية فاسدة تضر بالثروة الحيوانية فى سوهاج اللواء عمر عبد العال - مدير أمن سوهاج





كتب محمود عبد الراضى ـ سوهاج محمود مقبول
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بسوهاج فى ضبط شخصين لحيازتهما 3 أطنان من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، فى إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفًا والتصدى بكل حزم للعناصر الإجرامية .

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع الإدارة البيطرية بطهطا من ضبط " حسن .م" طبيب بيطرى بالمعاش، ومقيم أبو تيج بمحافظة أسيوط - لإدارته عيادة بيطرية بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبحوزته 500 كيلو جرام أدوية، و"عماد.ش" تاجر، ومقيم بدائرة مركز شرطة طهطا - لإدارته مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبحوزته 2,5 طن أدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيق.

 

 


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