إحباط ضخ 3 أطنان أدوية بيطرية فاسدة تضر بالثروة الحيوانية فى سوهاج







كتب محمود عبد الراضى ـ سوهاج محمود مقبول

نجحت أجهزة البحث الجنائى بسوهاج فى ضبط شخصين لحيازتهما 3 أطنان من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، فى إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفًا والتصدى بكل حزم للعناصر الإجرامية .

وتمكنت مباحث قسم شرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع الإدارة البيطرية بطهطا من ضبط " حسن .م" طبيب بيطرى بالمعاش، ومقيم أبو تيج بمحافظة أسيوط - لإدارته عيادة بيطرية بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبحوزته 500 كيلو جرام أدوية، و"عماد.ش" تاجر، ومقيم بدائرة مركز شرطة طهطا - لإدارته مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبحوزته 2,5 طن أدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيق.