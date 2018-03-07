إحالة أوراق 3 متهمين بقتل عامل وسرقته بالمنوفية إلى المفتى

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل عامل وسرقته بالمنوفية إلى المفتىالأربعاء، 07 مارس 2018 07:25 م
محكمة- أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية، حكمها بإحالة أوراق 3 متهمين بمركز منوف للمفتى لإبداء الرأى فى الحكم بإعدامهم لاتهامهم بقتل عامل وسرقته.
وتعود القضية إلى عام 2012 والتي تحمل الرقم 11818 لسنة 2012 بمركز منوف ومدرجة كلى تحت رقم 3608 لسنة 2012، حيث أقدم كل من "مصطفي ف ب " و" عمرو م ح " و "أحمد م ب "، على استدراج عامل بمركز منوف وقيامهم بمحاولة سرقته بالإكراه، وعندما قاومهم قاموا بقتلة باستخدام سكين، وإلقاء جثته فى إحدى الأراضى الزراعية.
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