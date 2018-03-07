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أمريكا تفرض عقوبات على بيونجيانج بسبب اغتيال أخ غير شقيق للزعيم الكورى

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:29 ص
أمريكا تفرض عقوبات على بيونجيانج بسبب اغتيال أخ غير شقيق للزعيم الكورى زعم كوريا الشمالية كيم كونج أون وأخ غير شقيق له





(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت من خلال تحرياتها إلى أن بيونجيانج استخدمت غاز الأعصاب فى إكس لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى ماليزيا عام 2017 وفرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت فى بيان إن الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار فى 22 فبراير بموجب القانون الأمريكى الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991. وأضافت أن العقوبات الإضافية على بيونجيانج دخلت حيز التنفيذ فى الخامس من مارس آذار بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا.

كان كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى قد اغتيل فى المطار فى كوالالمبور عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيماوى المحظور على وجهه.

 


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