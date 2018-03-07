أسعار النفط اليوم 7-3-2018 .. برنت يسجل 65.26 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-3-2018، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 65.26 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 62.14 دولار للبرميل.

أسعار النفط تأثرت باستقالة المستشار الاقتصادى لترامب



وتأثرت أسعار بانخفاض المخزونات فى السوق بعد استقالة جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمناصر للتجارة الحرة مما عزز مخاوف بشأن اتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية.

وحذرت اقتصادات كبرى من بينها الاتحاد الأوروبى والصين من أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تشعل حربا تجارية عالمية، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادى وبالتالى استهلاك النفط.

وقال تجار إن أسعار النفط تأثرت أيضا بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، وأن ارتفاع الإنتاج الأمريكى وزيادة المخزونات أثرا على أسعار الخام.

معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تقفز 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي



قال معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضى بينما هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت أحدث بيانات أسبوعية من معهد البترول أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 5.661 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من مارس فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.72 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط فى مركز تسليم العقود الآجلة فى كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 790 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين هبطت بواقع 4.54 مليون برميل فى حين توقع محللون فى استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.20 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.49 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضى بمقدار 803 آلاف برميل يوميا إلى 7.829 مليون برميل يوميا.