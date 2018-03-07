أسعار العملات الأربعاء 7-3-2018 وارتفاع كبير باليورو والاسترلينى







كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، حيث ارتفعت عملات اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى بشكل ملحوظ تجاوز 10 قروش، بجانب ارتفاع طفيف بسعر والدينار الكويتى ، فيما شهدت عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقراراً، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

سعر الدولار فى مصر



سعر صرف الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5744 جنيه للشراء، و 17.5636 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5665 جنيه للشراء

17.6660 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.77 جنيه للشراء، و 21.93 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



الجنيه الاسترلينى

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.36 جنيه للشراء 24.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى بقيمة قرشا واحدا، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.53 للشراء ، و 58.90 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.



الجنيه المصرى

وزير المالية: الضرائب تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه خلال آخر عامين تنفذ مصر خطة معالجة الخلل فى الاقتصاد، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ركائز الإصلاح تعزيز عمل منظومة الضرائب، والتى تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 .

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي ( OECD)، أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسية الضريبية، حيث انتهجنا استراتيجية طويلة المدى، ونسعى لتبسيط النظام الضريبى، وتنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن أجندة الإصلاح اشتملت على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب المفروضة على الكحوليات.