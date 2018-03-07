أردوغان وروحانى يتفقان على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار بالغوطة السورية

أردوغان وروحانى يتفقان على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار بالغوطة السوريةالأربعاء، 07 مارس 2018 04:32 م
جانب من العنف فى الغوطة
رويترز
إضافة تعليق
قال مصدر بمكتب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن "أردوغان"، ونظيره الإيرانى حسن روحانى، اتفقا فى اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار فى منطقة الغوطة الشرقية فى سوريا.
وأضاف المصدر، أن الزعيمين أكدا أهمية أن تبذل تركيا وروسيا وإيران جهودا مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار، كان أردوغان قد أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء لبحث التطورات الحالية فى الغوطة.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة