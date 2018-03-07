أردوغان وروحانى يتفقان على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار بالغوطة السورية







رويترز

قال مصدر بمكتب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن "أردوغان"، ونظيره الإيرانى حسن روحانى، اتفقا فى اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار فى منطقة الغوطة الشرقية فى سوريا.

وأضاف المصدر، أن الزعيمين أكدا أهمية أن تبذل تركيا وروسيا وإيران جهودا مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار، كان أردوغان قد أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء لبحث التطورات الحالية فى الغوطة.