أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 7-3-2018







كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 7 مارس 2018 عددا متنوعا من الأخبار وفيما يلى عرض بأهم الأخبار على مدار اليوم...

ارتفاع إيجى إكس 30 بـ 2.26% بختام التعاملات.. والتداول يقترب من 2 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات العربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.847 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 115.2 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 14.8 مليون جنيه، 260.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% عند مستوى 2775 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 16109 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 884 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2211 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 505 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 34 شركة.

وزير الصناعة: الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى فى الربع الأخير من 2018



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى (الشراكة والصداقة) والذى من المقرر أن تستضيفه دولة الكويت الشقيقة خلال الربع الأخير من العام الجارى وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى، لافتا إلى أنه سيترأس الوفد المصرى المشارك والذى من المقرر أن يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة المهتمين بالسوق الكويتى.

وقال الوزير إن الملتقى يستهدف إلقاء الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التى تربط الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خلال فعاليات الملتقى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى كل من مصر والكويت بما يسهم فى تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى حيث تم بحث كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الملتقى بدول الكويت إلى جانب استعراض سبل تفعيل دور مجلس التعاون المصرى الكويتى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وقال الوزير إن العلاقات التى تربط الشعبين المصرى والكويتى تمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون المشترك فى شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت خلال شهر مايو من العام الماضى قد مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على اقتصاد الدولتين.

وفى هذا الصدد أكد أهمية دور مجلس التعاون المصرى الكويتى المشترك للمساهمة فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين والسعى لحل كافة المشكلات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة خاصة فى ظل روح الود والتفاهم التى تجمع المسئولين فى البلدين.

ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى فى مجلس التعاون المصرى الكويتى موقف بلاده الثابت والداعم لمصر فى مواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمكانة متميزة لدى كل دول الوطن العربى بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة وهو ما يؤكد استمرار وتطور العلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشاد بجهود وزير التجارة والصناعة المصرى فى الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى لإنجاحه والخروج بنتائج إيجابية تسهم فى تنمية العلاقات المشتركة ليس فقط على المستوى الاقتصادى وإنما فى كافة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ولفت الصقر إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بالقاهرة لمجلس التعاون المصرى الكويتى بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة للتباحث حول إقامة هذا الملتقى، وكذا لبحث الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.

شعبة الاقتصاد الرقمى: إنشاء 1000 شركة متخصصة فى التكنولوجيات الحديثة



استعرض المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى استراتيجية الشعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة أمام المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالقرية الذكية.

وأكد المهندس ياسر القاضى، خلال اللقاء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يتمتع بالعديد من المقومات أهمها الدعم الكامل من الدولة وامتلاكه لعقول شابة مبدعة مدربة على أحدث التقنيات التكنولوجية، موضحا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار فى القطاع من خلال نشر المناطق التكنولوجية فى ربوع الوطن فى ظل ما تتمتع به من مزايا وحوافز وفقا لقانون الاستثمار الجديد، مشددا على أهمية جذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر.

جاء اللقاء الذى شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والشركات الناشئة المشاركة فى معرضCES بلاس فيجاس.

أكد خليل:" على تكامل الرؤى بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع تزيد عن 12.5% ، مشيرًا أنه استعرض المبادرات التى ستقوم بها الشعبة خلال الفترة المقبلة وأبرزها مبادرة التوعية الرقمية والتى تهدف إلى تعزيزالإمكانيات لبناء قطاعات اقتصادية كخطوة اولى للتحول الرقمى المصرى ، علاوة على مبادرة انشاء 1000 شركة متخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة والناشئة ".

كما عرض رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى محاور مؤتمر الاستثمار فى التكنولوجيا والمقرر اقامته فى القاهرة فى أبريل المقبل وتحويله لمؤتمر عالمى من خلال توجيه الدعوات إلى الشركات والمؤسسات حول العالم وخاصة فى القارة الإفريقية ودول حوض المتوسط .

من جانب آخر، أطلع وزير الاتصالات على نتائج مشاركة الشعبة والشركات التسع المصرية فى مؤتمرCES الذى عقد فى يناير الماضى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بمشاركة 3800 شركة ناشئة من 70 دولة وأبرزها حجم العائد على الاستثمار من الرحلة والمتوقع أن تتراوح بين 16-20 % من إجمالى التكلفة ، وتأتى مشاركة مصر للمرة الأولى فى تاريخ المعرض من خلال جناح مصرى رسمى شاركت فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، مشيرًا إلى أن أهمية تنظيم حملات ترويجية لاستخدامات التكنولوجيات الحديثة وسبل توفيرها فى محافظات مصر المختلفة.

وضمت الشركات المشاركة شركة "افيدبيم" العاملة فى مجال الذكاء الاصناعى وتحليل البيانات وخاصة تحليل الفيديو ، وشركة "بلنك آب" المتخصصة فى الحوسبة العالية السرعة من خلال الهاتف المحمول، وشركة "بيوبزنسيس" العاملة فى مجال انترنت الأشياء وخاصة فى مجال متابعة الأجهزة الطبية، وشركة "دريم سوفت" المطورة لتطبيقات الاقتصاد التشاركى ورقمنة اللوجستيات، وشركة "فديتوري" المتخصصة فى التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية، وشركة "فيرتيك" المطورة لحلول الواقع الافتراضى والمدمج وخاصة فى مجالات الحفاظ على التراث، وشركة "قابس" العاملة فى مجالات المدن والبيوت الذكية باستخدام انترنت الأشياء، وشركة "مجسم" المطورة لتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد للاستخدام فى مجال طب الأسنان، وشركة "موبيبليز" المتخصصة فى تطبيقات التكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركى.

و قال المهندس محمد عزام ، المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا:"إن الوزير أكد على دعم الدولة للشركات الناشئة فى مجال الإبداع والابتكار، ومساندتها فى الترويج لمنتجاتها إقليماً وعالمياً لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة والتوسع فى الاستثمار، بعد التكريم الذى حصلت عليه شركة "افيدبيم " المصرية التى شاركت فى مؤتمر لاس فيجاس وفازت بالجائزة الأولى فى مسابقة أفضل شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى التى نظمتها شركة "ترند فوروارد كابيتال” المتخصصة فى الاستثمار الشركات الناشئة على مستوى العالم ".

الخطة والموازنة بالبرلمان: 15 مليار جنيه عائد تسوية المنازعات الضريبية



كشف حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أنه يجرى حاليا تعديلات على قانون الضرائب بوضعه الحالى، بهدف الوصول إلى وسيلة أسهل لتسوية المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن اللجنة تدعم عملية الإسراع فى التسويات الضريبية.

وأضاف عيسى، أن 15 مليار جنيه إضافية دخلت للاقتصاد، نتيجة تحسين عملية التسويات الضريبية، لذلك ندعم جهود تعديلات قانون الضرائب، لافتاً إلى أنه تم إدخال عدة تعديلات على لوائح تقديم الإقرارات الضريببة، ونؤكد هنا دعمنا للحكومة فى عمليات تعزيز النظام الضريبى.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بعنوان "زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبى فعال، وتبادل أفضل للمعلومات"، إلى أننا نسعى لتقليل عجز الميزان التجارى، عبر زيادة الصادرات، والحد من الواردات، وننتظر خلال الفترة المقبلة قانون جديد للجمارك والتعريفات.

وزير المالية: الضرائب تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018



قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه خلال آخر عامين تنفذ مصر خطة معالجة الخلل فى الاقتصاد، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ركائز الإصلاح تعزيز عمل منظومة الضرائب، والتى تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 .

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبى الذى تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادى ( OECD)، أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسية الضريبية، حيث انتهجنا استراتيجية طويلة المدى، ونسعى لتبسيط النظام الضريبى، وتنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن أجندة الإصلاح اشتملت على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب المفروضة على الكحوليات.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تسعى للدخول فى شراكات مع شركات عالمية فى عملية الميكنة والتطوير، لافتاً إلى أن عملية التطوير تتطلب أيضا تحسين السياسات وتطوير مهارات الأفراد، كاشفا أنه سيتم إصدار قواعد التعديل للتسعيرى خلال 2018.

بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم يوميا..



البترول: تشغيل المرحلة الثانية من حقول غازات غرب الدلتا قبل نهاية 2018

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى التاسع للجنة العليا المشتركة لمشروع غازات غرب دلتا النيل، بحضور الرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال إفريقيا ووكيل أول وزارة البترول للغاز، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ووكيل الوزارة للاتفاقيات، والاستكشاف، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج، وتنمية الحقول ورؤساء شركات إنبى وبتروجت ورشيد.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، متابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) والتى تشمل حقلى جيزة وفيوم والجارى تنميتهما، وفق خطة عاجلة لبدء الإنتاج منهما قبل نهاية عام 2018 بمعدلات تتراوح مابين 500-700 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين الشركات العاملة بالمشروع، والالتزام بتنفيذ البرنامج الزمنى للمشروع، بما ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاج مصر من الغاز، والمساهمة فى الوفاء بجانب مما تحتاجه السوق المحلى، ووجه الوزير بالمراجعة المستمرة ومتابعة تطورات الأعمال أولا بأول، وزيادة المكون المحلى فى المشروع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات العمل بالمشروع والخطوات التنفيذية للتعجيل، بالإنتاج باستخدام محطة المعالجة البرية بشركة رشيد الجارى إعادة تأهيلها، من خلال الكوادر الهندسية والفنية بشركتى إنبى وبتروجت، حيث تم الانتهاء حالياً من جميع أعمال إنزال ولحام واختبار خطوط الغاز الرئيسية للمحطة البرية.

كما تم الانتهاء من تركيب جميع بلوف الاستقبال واختبارها طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، و الانتهاء أيضاً من معظم أعمال الأساسات للتسهيلات المختلفة شاملة غرف التحكم المركزى ونظم الشعلات والقواعد الأسمنتية للطلمبات والتوربينات والتنسيق مع شركة جاسكو، فيما يتعلق بمسارات الغاز التابعة للمشروع، وتم خلال الاجتماع أيضاَ استعراض موقف مشروع تنمية حقل ريفين المخطط بدء إنتاجه بمعدل إنتاج أولى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال إنشاء محطة معالجة برية جديدة بطاقة حوالى 600 مليون قدم مكعب غاز يومياً.