9 مارس.. مؤتمر للمغتربين بكاتدرائية العاصمة الجديدة برعاية البابا تواضروس







سارة علام

تستضيف كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى التاسع من مارس الجاري، مؤتمر شباب المغتربين لأول مرة وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

فيما يترأس الأنبا بافلي اسقف الإسكندرية صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح أيضًا الجمعة المقبل، وذلك بتكليف من البابا تواضروس الثاني الذى أمر بإقامة صلاة قداس كل جمعة للعاملين والمهندسين القائمين على العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

من المنتظر أن يترأس البابا تواضروس صباح غدًا الجمعة قداس جنازة الأنبا فام اسقف طما في الحادية عشر ظهرًا بالكنيسة البطرسية بالعباسية.