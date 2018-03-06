‏التحقيق مع تاجر سيارات لنصبه على المواطنين فى 41 مليون جنيه

التحقيق مع تاجر سيارات لنصبه على المواطنين فى 41 مليون جنيهالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:31 م
محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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بدأت نيابة مصر الجديدة، برئاسة أحمد يوسف، التحقيق مع مالك مركز صيانة سيارات معتمد لنصبه على المواطنين فى مبلغ 41 مليون جنيه بمنطقة مصر الجديدة.
تلقى ضباط إدارة مباحث الأموال العامة عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من ح م 29 عاما، مالك مركز صيانة سيارات بمنطقة بمصر الجديدة وذلك مقابل شرائهم زيوت سيارات منه وبلغ أجمالى المبالغ 41 مليون جنيه حصيلة نصبة علي المواطنيين، على الفور قامت قوة من ضباط الإدارة بإعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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