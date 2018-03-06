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ياسين منصور يشيد بجهود "التضامن" لتوفير معيشة كريمة للأسر الأولى بالرعاية (صور)

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:06 م
ياسين منصور يشيد بجهود "التضامن" لتوفير معيشة كريمة للأسر الأولى بالرعاية (صور) ياسين منصوررئيس مجلس اداره شركه بالم هيلز للتعمير خلال توقيع اتفاقية التعاون





كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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أشاد ياسين منصور، رئيس مجلس ادارة شركه بالم هيلز للتعمير، بجهود وزاره التضامن الاجتماعى فى أن تكون حلقة وصل فعالة بين مجتمع الأعمال والمواطنين لتوفير معيشة كريمة لهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الفقيرة، قائلا:" وزيرة نشطة وتعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص حتى يقوم بدور إيجابى فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا".

 

وأضاف  ياسين منصور، خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين وزارة التضامن وجمعية الأورمان وشركة بالم هيلز للتعمير بهدف تنمية وتطوير القرى الأشد فقرا، بقيمة 250 مليون جنيه، فى إطار  تنفيذ البرنامج القومى لتطوير البنية التحتية "سكن كريم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ونفين القباج داكنة مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

 

وأوضح أن برتوكول اليوم يأتي فى إطار استراتيجيتنا لدعم جهود الدولة فى تنمية وتطوير القرى الأشد فقرا ومن منطلق "رد الجميل لمصر" التى تعمل فيها مجموعة منصور منذ أكثر من 60 عاما،  فتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين هو أحد أشكال بناء الاقتصاد المصرى الذي يعد هدفا أساسيا تعمل من أجله مجموعه منصور .

 

وأشار ياسين منصور، إلى أن هناك تفاؤل فيما يتم من إصلاحات على جميع  المستويات بالدولة، وأن السنوات القادمة ستكون مرحلة جنى ثمار حزمة الإجراءات والقوانين التى صدرت لدعم دور القطاع الخاص فى كل القطاعات التنموية .

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 

 


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ياسين منصور

التضامن

الأسر الاولى بالرعاية




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