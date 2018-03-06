وكيل القوى العاملة بجنوب سيناء يفتتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال محمد عبد الرحمن وكيل مديرية القوى العاملة إنه تم فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة بجميع قطاعاتها وذلك تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة، الخاصة بحملة حماية للعاملين بقطاع العاملة الغير منتظمة منها عمال اليومية ومنها المقاولات ، الصيد ، الزراعة ، المناجم ، المحاجر.

وقال عبد الرحمن فى تصريح خاص (ليوم السابع ) سيتم التسجيل من خلال إدارة العمالة الغير منتظمة عن افتتاح باب تسجيل العماله اليومية خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 مارس الجاري بجميع القطاعات العاملة بمقر ادارة العمالة الغير منتظمة وان جميع المكاتب بمدن المحافظة رأس سدر ، ابوزنيمة ، ابورديس ، شرم الشيخ ، دهب ، نوبيع ، كاترين.

وأشار وكيل مديرية القوى العاملة أن شروط التسجيل تتضمن استيفاء العامل نموذج موجود بمكاتب العمل مجانا بحضور العامل بنفسه بالإضافة إلى صور البطاقة الشخصية.