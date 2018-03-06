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وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:48 م
وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات النفط - أرشيفية





رويترز
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قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمى القوى على النفط والغاز سيتحول فى السنوات الخمس القادمة صوب البتروكيماويات وبعيدا عن البنزين والديزل.

 

وذكرت الوكالة فى توقعاتها لخمس سنوات أن الطلب على منتجات تتراوح بين الأسمدة والبلاستيك ومنتجات التجميل سيقود نحو 25 % من النمو المتوقع للطلب على النفط تقريبا حتى 2023.

 

ويمثل التحول تحديا كبيرا لقطاع النفط، فى الوقت الذى سيتم فيه إنتاج الكثير من البتروكيماويات باستخدام الغاز، وهو ما سيكون على حساب المصافى. فى الوقت ذاته تقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو استخدام البنزين والديزل سيكبحه تحسن كفاءة الوقود وانخفاض الاستهلاك فى العالم المتقدم.

 

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط العالمى 6.9 مليون برميل يوميا حتى 2023، فيما سيشكل الطلب على لقيمى قطاع البتروكيماويات الإيثان والنفتا 25 % من هذا النمو أو ما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا.

 

وقالت وكالة الطاقة الدولية "نمو الاقتصاد العالمى يدفع المزيد من الأشخاص إلى الطبقة المتوسطة فى الدول النامية وارتفاع الدخل يعنى زيادة حادة فى الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات".

 

أضافت أن "مجموعة كبيرة من الكيماويات المشتقة من النفط والغاز الطبيعى مهمة لتصنيع العديد من المنتجات التى تلبى زيادة الطلب".

 

وتنتج مصافى النفط التى تعالج الخام النفتا، لكن أنواعا أخرى من لقيم البتروكيماويات، مثل الإيثان أو غاز البترول المسال، يتم إنتاجها من عمليات معالجة خارج مصافى النفط التقليدية.

 

وقالت وكالة الطاقة الدولية "الإيثان وغازات البترول المسالة والنفتا تمثل خطرا أكبر على الحصة السوقية للمصافى من السيارات الكهربائية ووسائل النقل التى تعمل بالغاز مجتمعة"، وتتوقع الوكالة أن تسجل المصافى نموا على الطلب قدره 4.8 مليون برميل يوميا فقط حتى 2023 لتفقد بذلك 30 % من الطلب.

 

وتسبب ازدهار إنتاج النفط الصخرى الأمريكى فى زيادة توافر الإيثان بشكل كبير، وهناك سلسلة من المشاريع الجديدة الواقعة على ساحل خليج المكسيك الأمريكى فى الطريق لإنتاجه.

 

أضافت الوكالة أن الطلب على وقود الطائرات، الذى سيتلقى دعما من نمو الطلب على السفر الجوي، سينمو 1.2 % حتى 2023.

 

لكنها قالت إن الطلب على البنزين والديزل سيزيد 0.7 % فقط، مع تباطؤ الزيادة بفعل معايير كفاءة الوقود التى تغطى حاليا ثلثى أكبر أسواق السيارات فى العالم.

 

وأكثر من 80 % من مبيعات السيارات عالميا حاليا فىأسواق تغطيها معايير الكفاءة بما فى ذلك الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا "سيؤثر بقوة على مستقبل الطلب على النفط".

 

وكأحد النتائج، تحذر وكالة الطاقة الدولية من أن مجموع إضافات قدرات مصافى النفط البالغ 7.7 مليون برميل يوميا سيتجاوز نمو الطلب على المنتجات المكررة بحلول 2023 بنحو 3 ملايين برميل يوميا.

 

وقالت وكالة الطاقة الدولية "الفجوة بين نمو الطاقة التكريرية ونمو الطلب على المنتجات المكررة لم تكن بهذا الاتساع على الإطلاق فى التاريخ الحديث".


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