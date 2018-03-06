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وزير الرى يلتقى نظيره السعودى ويعرض التحديات المائية فى مصر

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:59 ص
وزير الرى يلتقى نظيره السعودى ويعرض التحديات المائية فى مصر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى





كتبت أسماء نصار
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التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير المياه السعودى بمقر الوزارة لاستعراض الأعمال التى تقوم بها الوزارة فى مجال حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار وأنظمة الانذار المبكر، ورصد مناسيب المياه (التليمترى).

 كما تطرق اللقاء إلى التحديات التى تواجها مصر فى مجال الموارد المائية المتمثلة فى احتياجات  مصر من المياه والتى تصل الى 114 مليارم3/سنة ، وتعمل الدولة جاهده للوفاء بتوفير تلك الاحتياجات من خلال مشروعات تدوير وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر، فضلاً عن استيراد الاحتياجات اللازمة بما يعادل 34 مليارم 3/ سنة، الأمر الذى يستدعى المزيد من التكامل والتضافر بين مصر والأشقاء العرب وبالأخص المملكة العربية السعودية التى تعتمد فى الوفاء باحتياجات مياه الشرب والزراعة على تحلية مياه البحر.

وقد انتهى اللقاء إلى الاتفاق على زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودى لمصر فى غضون الأسابيع القادمه للوقوف على أوجه التعاون المشترك وصياغة مذكره تفاهم ترسم العلاقه بين الدولتين فى مجال الموارد المائية.

 

                


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